Лавров выразил надежду на успех переговоров по ситуации в Иране

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров во время телефонного разговора с иранским коллегой Аббасом Аракчи выразил надежду на успех переговорного процесса и подтвердил готовность России оказывать содействие поиску развязок вокруг Ирана, заявили в МИД РФ.
"Сергей Викторович Лавров выразил надежду на успех переговорного процесса и подтвердил готовность России оказывать содействие поиску развязок, позволяющих преодолеть последствия неспровоцированной американо-израильской агрессии против Исламской Республики Иран и обеспечить долгосрочный мир и устойчивую безопасность в регионе", - говорится в сообщении на сайте министерства.