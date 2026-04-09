Лавров выразил надежду на успех переговоров по ситуации в Иране
17:11 09.04.2026 (обновлено: 17:18 09.04.2026)
Лавров выразил надежду на успех переговоров по ситуации в Иране

Лавров: Россия готова содействовать урегулированию иранского кризиса

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров во время телефонного разговора с иранским коллегой Аббасом Аракчи выразил надежду на успех переговорного процесса и подтвердил готовность России оказывать содействие поиску развязок вокруг Ирана, заявили в МИД РФ.
"Сергей Викторович Лавров выразил надежду на успех переговорного процесса и подтвердил готовность России оказывать содействие поиску развязок, позволяющих преодолеть последствия неспровоцированной американо-израильской агрессии против Исламской Республики Иран и обеспечить долгосрочный мир и устойчивую безопасность в регионе", - говорится в сообщении на сайте министерства.
