Лавров выразил надежду на успех переговоров по ситуации в Иране

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров во время телефонного разговора с иранским коллегой Аббасом Аракчи выразил надежду на успех переговорного процесса и подтвердил готовность России оказывать содействие поиску развязок вокруг Ирана, заявили в МИД РФ.