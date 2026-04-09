В Иране призвали остановить удары по союзникам

ТЕГЕРАН, 9 апр - РИА Новости. Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф вновь призвал остановить израильские удары по Ливану и союзникам Тегерана, заявив, что это условие для перемирия с США.
"Ливан и вся ось сопротивления, будучи союзниками Ирана, формируют неотъемлемую часть режима прекращения огня... Прекратите огонь немедленно", - написал он в соцсети X.
По его словам, за нарушением режима прекращения огня может последовать мощный ответ.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Говоря о ситуации в Ливане, Трамп заявил, что прекращение ударов Израиля по этой стране не было включено в соглашение о прекращении огня с Ираном из-за шиитского движения "Хезболлах". Иран придерживается противоположной позиции.