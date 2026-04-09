В Иране во время войны с США и Израилем погибли более трех тысяч человек - РИА Новости, 09.04.2026
12:20 09.04.2026 (обновлено: 12:54 09.04.2026)
В Иране во время войны с США и Израилем погибли более трех тысяч человек

© AP Photo / Vahid Salemi — Иранский флаг на месте удара в Тегеране
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Более трех тысяч человек стали жертвами операции США и Израиля против Ирана, сообщил глава организации судебной медицины ИРИ Аббас Масджеди Арани.
"Около 40% <...> не поддаются опознанию", — сказал он агентству Mizan.
В ночь на среду Вашингтон и Тегеран согласовали двухнедельное прекращение огня. В основу будущего соглашения может лечь иранский план из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрили и в Соединенных Штатах. В числе прочего он включает снятие с ИРИ санкций, закрепление за ней контроля над Ормузом, право на обогащение урана, а также ненападение и прекращение боев по всем фронтам, включая операцию Израиля против "Хезболлы".
К концу дня спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Вашингтон уже нарушил три последних пункта мирного предложения, поэтому перемирие нецелесообразно. В частности, глава Пентагона Пит Хегсет вновь допустил силовое изъятие урана у исламской республики при отказе выдать его добровольно. А ЦАХАЛ нанесла мощный удар по Ливану, от которого, по последним данным, погибли почти 200 человек.
Тем не менее переговоры Ирана и США в Исламабаде все еще запланированы на 10 апреля.
