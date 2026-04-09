В Иране рассказали о готовности армии на фоне прекращения огня с США

ТЕГЕРАН, 9 апр - РИА Новости. Представитель армии Ирана Амир Акримания заявил, что вооруженные силы Исламской Республики сохраняют готовность и бдительность на фоне прекращения огня с США, так как американцам, по его словам, нельзя доверять.
По словам представителя иранской армии, США уже доказали свою ненадежность, в том числе и в рамках переговоров по СВПД.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД ИранаАббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.