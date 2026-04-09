Иранская делегация прибудет в Пакистан для переговоров с США, сообщил посол

ТЕГЕРАН, 9 апр - РИА Новости. Делегация Ирана прибудет в четверг в Пакистан для переговоров с США, заявил посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могадам.
Ранее премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что призвал США и Иран прекратить военные действия на две недели для проведения дипломатической работы по достижению соглашения о завершении конфликта между странами.
"Несмотря на скептицизм иранской общественности, вызванный неоднократными нарушениями режима прекращения огня со стороны израильского режима с целью саботажа дипломатической инициативы… иранская делегация прибывает сегодня вечером в Исламабад для переговоров по 10 пунктам, предложенным Ираном", - написал он в своем аккаунте в социальной сети X.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Посол Ирана сделал важное заявление о переговорах
8 апреля, 00:57