С третьей попытки: почему Иран согласился на переговоры с Америкой

Трамп сдал назад, отсрочив "уничтожение Ирана" и объявив о переговорах по мирному соглашению — но что мы видим сейчас в реальности? Перемирие, фактическое окончание войны или короткую паузу в американо-израильской агрессии?

Израиль , на словах вымученно поддерживая перемирие, всячески пытается сорвать его — в первую очередь усиливая бомбежки Ливана . Ливан не считается, заявляет Нетаньяху (и даже некоторые представители Трампа) — хотя нет никаких сомнений в том, что прекращение атаки на Ливан было одним из главных условий, которые Иран выставил для начала переговоров и открытия пролива. Понятно, что если сегодня бомбежки не прекратятся, то завтра никакой встречи в Исламабаде между американской и иранской делегациями просто не будет, а Ормузский пролив так и не откроется для свободного прохода. Однако почти наверняка Израиль — может быть, и с некоторой задержкой — временно прекратит удары, чтобы совсем откровенно не подставлять Трампа. К тому же в таком демонстративном пренебрежении нет никакой нужды: ведь, как рассуждают израильские лидеры, даже если Трамп действительно настроен на завершение войны, ему, во-первых, все равно не удастся надежно договориться с Ираном, а во-вторых, у Израиля в любом случае останется возможность сорвать намечающуюся сделку. Так что переговорам в Исламабаде — быть. Вопрос только, зачем вообще они нужны.

В каком смысле — зачем? Для завершения войны или для очередного обмана Ирана (и собственного конгресса) и подготовки нового американо-израильского удара. Именно эти два варианта кажутся многим наиболее реальными: первый — исходя из слов Трампа, а второй — из его дел. Но тут есть, как говорится, нюанс, и даже два.

Если бы Трамп действительно хотел продолжать войну, то никакой необходимости прибегать к уже дважды использованной уловке (в июне прошлого года и в феврале этого) у него не было бы. Получить паузу в войне, чтобы на время открыть пролив? Это бессмысленно, если все равно он снова закроется после начала боевых действий. Отвлечь внимание иранцев, чтобы нанести внезапный удар (высадить десант на остров Харк или убить нового рахбара)? Тут даже и говорить не о чем — иранцы не только не расслабятся, но, напротив, будут теперь максимально бдительны. То есть отвлекающий маневр с переговорами ради новой атаки Трампу точно не нужен — переговоры нужны ему для выхода из войны.

Точнее — как повод для выхода из войны. Потому что никакое серьезное соглашение между Ираном и США невозможно. Даже не всеобъемлющее — на основе 15 американских и десяти иранских пунктов (почти полностью противоречащих друг другу), а хотя бы из двух-трех основных пунктов: Иран отказывается от ядерной программы, США снимают санкции, пролив открывается. Ни Вэнс с Голибафом, ни тем более Кушнер и Уиткофф с Аракчи ничего не согласуют и не подпишут — хотя встречи в Исламабаде вполне могут пройти в том числе и на очень высоком уровне. Соглашение невозможно, потому что речь идет не об интересах США и Ирана, а о попытке Израиля при помощи Америки максимально ослабить, а в идеале уничтожить Иран как исламскую республику. Сменить не режим, а вообще общественный строй, да и государство развалить по национальному признаку.

Ирану не о чем договариваться с американцами, которые сейчас выступают фактически как представители Нетаньяху. И Вэнс в этом смысле, при всем его личном несогласии с атакой на Иран, тут ничем не отличается от Кушнера и Уиткоффа, под прикрытием переговоров с которыми готовилось убийство Али Хаменеи . Его сын и преемник Моджтаба точно так же приговорен к смерти, но он явно не торопится на встречу с отцом. И не будет договариваться с Трампом и Нетаньяху ни о собственной безопасности, ни о гарантиях ненападения на Иран — хотя бы потому, что это абсолютно бесполезно.

Но на переговоры пойдет — точнее, отправит своих представителей — именно потому, что Ирану нужна передышка, пауза, мир. Да, на самом деле Ирану нужен устойчивый, постоянный мир, причем не только в Персидском заливе , но и на Ближнем Востоке в целом, о чем постоянно напоминают в Тегеране . Однако для его наступления нужны другие США и Израиль — если не побежденные, то как минимум сильно изменившие свою суть. Первое пока что невозможно, а второе при Трампе и Нетаньяху исключено (хотя деятельность Трампа в итоге приведет как раз к перерождению США), но в нынешней ситуации есть шанс на долгосрочное перемирие. Не на зафиксированное на бумаге, а на фактическое, причем такое, которое будет иметь шанс продолжаться даже не месяцы, а годы. Трамп сильно обжегся на авантюре, на которую его подписал Нетаньяху, и теперь Израилю долго не удастся втянуть Штаты в новую иранскую кампанию.