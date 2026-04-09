Российские банки будут обмениваться ИНН клиентов при переводах через СБП

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В России с 1 июля банки будут обязаны обмениваться идентификационными номерами налогоплательщика (ИНН) при переводах и платежах своих клиентов через Систему быстрых платежей (СБП), такая мера вводится для противодействия дропперству, заявил руководитель направления СБП Центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков.

"В СБП с 1 июля этого года вступает в силу обязательность заполнения ИНН", — сказал Юрков на форуме НСПК "Антифродум".

Как следует из презентации спикера, заполнять ИНН нужно будет при переводах и платежах между физлицами и между юрлицами и физлицами.

Позже в пресс-службе Национальной системы платежных карт пояснили, что это будут обязаны делать банки. "Банки будут обязаны обмениваться ИНН клиентов через инфраструктуру НСПК", — отметили там.

Юрков пояснил, что дроппер может сменить номер телефона, перевыпустить банковскую карту, открыть новый банковский счет, переоформить паспорт, а вот ИНН является таким реквизитом, который, практически незаменяем — его сложно поменять физическому лицу.

"ИНН — это универсальный идентификатор, который позволит нам проверять определенные риски сразу и в платежной системе "Мир", и в СБП. И более качественно развивать инструменты, чтобы усложнить дропперам обход ранее введенных ограничений", — подчеркнул он.