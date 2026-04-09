Российские банки будут обмениваться ИНН клиентов при переводах через СБП

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 09.04.2026 (обновлено: 23:24 09.04.2026)
НСПК: банки в РФ с июля будут обмениваться ИНН клиентов при переводах через СБП

Перейти в медиабанк
Логотип Системы быстрых платежей на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В России с 1 июля банки будут обязаны обмениваться идентификационными номерами налогоплательщика (ИНН) при переводах и платежах своих клиентов через Систему быстрых платежей (СБП), такая мера вводится для противодействия дропперству, заявил руководитель направления СБП Центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков.
"В СБП с 1 июля этого года вступает в силу обязательность заполнения ИНН", — сказал Юрков на форуме НСПК "Антифродум".
Как следует из презентации спикера, заполнять ИНН нужно будет при переводах и платежах между физлицами и между юрлицами и физлицами.
Позже в пресс-службе Национальной системы платежных карт пояснили, что это будут обязаны делать банки. "Банки будут обязаны обмениваться ИНН клиентов через инфраструктуру НСПК", — отметили там.
Юрков пояснил, что дроппер может сменить номер телефона, перевыпустить банковскую карту, открыть новый банковский счет, переоформить паспорт, а вот ИНН является таким реквизитом, который, практически незаменяем — его сложно поменять физическому лицу.
"ИНН — это универсальный идентификатор, который позволит нам проверять определенные риски сразу и в платежной системе "Мир", и в СБП. И более качественно развивать инструменты, чтобы усложнить дропперам обход ранее введенных ограничений", — подчеркнул он.
НСПК — оператор национальной платежной карты "Мир". Осуществляет функции операционного центра и платежного клирингового центра при денежных переводах с использованием СБП и в Национальной системе платежных карт.
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала