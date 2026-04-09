В Ингушетии просят усилить рейды ДПС для выявления водителей без страховки

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Страховщики просят власти Ингушетии усилить рейды ДПС для выявления водителей без ОСАГО, поскольку только треть автовладельцев в республике имеют полисы обязательного страхования, говорится в сообщении Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по итогам межведомственного совещания по ситуации в сфере автострахования и противодействию страховому мошенничеству.

"Вице-президент ВСС Сергей Ефремов обратился к министру внутренних дел Республики Ингушетия с предложением усилить рейды ДПС для выявления водителей без полисов ОСАГ О и привлечения их к административной ответственности. Он отметил, что только 31% транспортных средств в регионе застрахованы по ОСАГО", - говорится в сообщении.

Также страховщики указали, что некоторые местные автовладельцы используют полисы ОСАГО ушедшей с рынка страховой компании "Хаткор", которая работала на территории ДНР

"Более половины всех страховых событий с момента прекращения деятельности данной страховой компании происходят не на новых территориях, где продавались полисы ОСАГО, а на территории Республики Ингушетия", – сказал Ефремов.

Вице-президент ВСС также обратил особое внимание на важность повышения контроля за возбуждаемостью уголовных дел по статье о страховом мошенничестве со стороны органов прокуратуры, так как доля возбуждаемости уголовных дел в регионе - одна из самых низких в России . По итогам 2025 года она составляет всего 1,4%.

Кроме того, он призвал правительство республики ускорить оснащение дорог камерами фото- и видеофиксации. В целом, по мнению ВСС, активизация необходима со стороны всех правоохранительных органов республики по противодействию страховому мошенничеству.