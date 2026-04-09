В Ингушетии просят усилить рейды ДПС для выявления водителей без страховки
19:03 09.04.2026 (обновлено: 19:04 09.04.2026)
В Ингушетии просят усилить рейды ДПС для выявления водителей без ОСАГО

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Страховщики просят власти Ингушетии усилить рейды ДПС для выявления водителей без ОСАГО, поскольку только треть автовладельцев в республике имеют полисы обязательного страхования, говорится в сообщении Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по итогам межведомственного совещания по ситуации в сфере автострахования и противодействию страховому мошенничеству.
"Вице-президент ВСС Сергей Ефремов обратился к министру внутренних дел Республики Ингушетия с предложением усилить рейды ДПС для выявления водителей без полисов ОСАГО и привлечения их к административной ответственности. Он отметил, что только 31% транспортных средств в регионе застрахованы по ОСАГО", - говорится в сообщении.
Также страховщики указали, что некоторые местные автовладельцы используют полисы ОСАГО ушедшей с рынка страховой компании "Хаткор", которая работала на территории ДНР.
"Более половины всех страховых событий с момента прекращения деятельности данной страховой компании происходят не на новых территориях, где продавались полисы ОСАГО, а на территории Республики Ингушетия", – сказал Ефремов.
Вице-президент ВСС также обратил особое внимание на важность повышения контроля за возбуждаемостью уголовных дел по статье о страховом мошенничестве со стороны органов прокуратуры, так как доля возбуждаемости уголовных дел в регионе - одна из самых низких в России. По итогам 2025 года она составляет всего 1,4%.
Кроме того, он призвал правительство республики ускорить оснащение дорог камерами фото- и видеофиксации. В целом, по мнению ВСС, активизация необходима со стороны всех правоохранительных органов республики по противодействию страховому мошенничеству.
Заместитель министра внутренних дел по Республике Ингушетия полковник Алексей Козярский в свою очередь предложил страховым компаниям сотрудничать с полицией для борьбы с мошенническими схемами. В связи с особенностями региона и нехваткой камер на дорогах, он рекомендовал временно направлять на место ДТП представителей страховых компаний вместе с сотрудниками ГИБДД, чтобы снизить коррупционные риски.
АвтоРеспублика ИнгушетияДонецкая Народная РеспубликаРоссияСергей ЕфремовГИБДД МВД РФОСАГО
 
 
