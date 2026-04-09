Мединский оценил опасность ИИ для писателей

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Помощник президента России, глава Союза писателей РФ Владимир Мединский заявил, что опасность искусственного интеллекта для авторов пока никто даже не представляет, этот вопрос нуждается в законодательном регулировании.

Мединский в четверг принял участие в заседании организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения.

"Должен сказать, что все вопросы, которые поднимались в выступлениях, они действительно очень актуальны, и вопрос искусственного интеллекта, опасность которого для авторов мы пока даже себе не представляем, это нуждается, безусловно, в законодательном регулировании", - отметил он в ходе своего выступления.

Мединский подчеркнул и важность вопросов с правоприменительной практикой антинаркотического законодательства.