Рейтинг@Mail.ru
Мединский оценил опасность ИИ для писателей - РИА Новости, 09.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 09.04.2026
Мединский оценил опасность ИИ для писателей

Мединский: опасность ИИ для авторов пока никто не представляет

Владимир Мединский
09.04.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Владимир Мединский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Помощник президента России, глава Союза писателей РФ Владимир Мединский заявил, что опасность искусственного интеллекта для авторов пока никто даже не представляет, этот вопрос нуждается в законодательном регулировании.
Мединский в четверг принял участие в заседании организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения.
Глава ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Костин не видит проблемы вытеснения ИИ работников
8 апреля, 16:05
"Должен сказать, что все вопросы, которые поднимались в выступлениях, они действительно очень актуальны, и вопрос искусственного интеллекта, опасность которого для авторов мы пока даже себе не представляем, это нуждается, безусловно, в законодательном регулировании", - отметил он в ходе своего выступления.
Мединский подчеркнул и важность вопросов с правоприменительной практикой антинаркотического законодательства.
"Мне кажется, что проблема на этом направлении не с людьми, которые читают в книжках - что-то не то у Булгакова вычитают, а проблема с людьми, которые вообще ничего в жизни не читали никогда", - подчеркнул он и добавил, что главной задачей является популяризация чтения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
ИИ начал оплачивать труд людей
1 апреля, 08:00
 
ОбществоРоссияВладимир Мединский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала