14:09 09.04.2026 (обновлено: 15:26 09.04.2026)
СМИ и верующие смогут посетить схождение Благодатного огня в Иерусалиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апр - РИА Новости. Представители СМИ и верующие смогут присутствовать на церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Великую субботу, 11 апреля в силу отмены ограничений на посещение святых мест в Иерусалиме, сообщили РИА Новости в полиции Израиля.
Собеседник агентства рассказал, что полиция открыла аккредитацию для прессы на это мероприятие.
В среду полиция Израиля в свете прекращения огня с Ираном приняла решение отменить ограничения на посещение святых мест в Иерусалиме, начиная с 9 апреля.
Святыни трех монотеистических религий в Иерусалиме оставались закрытыми для верующих в течение 40 дней на фоне ракетных обстрелов, так как Старый город Иерусалима не оборудован общественными убежищами.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил, что Иран открывает Ормузский пролив для прохода судов на две недели.
