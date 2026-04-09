Открытие святых мест для верующих в Иерусалиме

Открытие святых мест для верующих в Иерусалиме

СМИ и верующие смогут посетить схождение Благодатного огня в Иерусалиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апр - РИА Новости. Представители СМИ и верующие смогут присутствовать на церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Великую субботу, 11 апреля в силу отмены ограничений на посещение святых мест в Иерусалиме, сообщили РИА Новости в полиции Израиля.

Собеседник агентства рассказал, что полиция открыла аккредитацию для прессы на это мероприятие.

В среду полиция Израиля в свете прекращения огня с Ираном приняла решение отменить ограничения на посещение святых мест в Иерусалиме , начиная с 9 апреля.