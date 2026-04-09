"Хезболла" атаковала израильских военных в ливанском пограничном поселении

Израильские танки недалеко от границы между Израилем и Ливаном. Архивное фото

Израильские танки недалеко от границы между Израилем и Ливаном

© AP Photo / Baz Ratner Израильские танки недалеко от границы между Израилем и Ливаном

БЕЙРУТ, 9 апр - РИА Новости. Движение "Хезболлах" атаковало место скопления живой силы израильской армии и бронетехнику в пограничном поселении Машруа Тайбе, сообщила пресс-служба движения.

"Бойцы исламского сопротивления в 08.45 (совпадает с мск - ред.) в четверг нанесли удар по израильскому подразделению, разместившемуся внутри дома в районе Машруа Тайбе, с использованием ударного беспилотника, поразив цель напрямую", - говорится в одном из заявлений движения.

Согласно другому сообщению, в том же поселении была атакована израильская бронетехника. Также шиитское сопротивление заявило о нанесении в четверг ракетного удара по израильскому поселению Манара.

"Наши ответные удары будут продолжаться, пока не прекратится американо-израильская агрессия против нашей страны и народа", - отмечается в заявлениях.