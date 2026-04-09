"Хезболла" атаковала израильских военных в ливанском пограничном поселении

БЕЙРУТ, 9 апр - РИА Новости. Движение "Хезболлах" атаковало место скопления живой силы израильской армии и бронетехнику в пограничном поселении Машруа Тайбе, сообщила пресс-служба движения.
"Бойцы исламского сопротивления в 08.45 (совпадает с мск - ред.) в четверг нанесли удар по израильскому подразделению, разместившемуся внутри дома в районе Машруа Тайбе, с использованием ударного беспилотника, поразив цель напрямую", - говорится в одном из заявлений движения.
Согласно другому сообщению, в том же поселении была атакована израильская бронетехника. Также шиитское сопротивление заявило о нанесении в четверг ракетного удара по израильскому поселению Манара.
"Наши ответные удары будут продолжаться, пока не прекратится американо-израильская агрессия против нашей страны и народа", - отмечается в заявлениях.
После сообщений о достижении двухнедельного прекращения огня между Ираном и США, включая остановку боевых действий в Ливане, движение "Хезболла" приостановило операции против Израиля. В четверг боевые действия шиитского сопротивления возобновились после того, как в среду Израиль подверг массированным ударам Бейрут и населенные пункты на юге Ливана, в результате чего, по данным минздрава, погибли 182 человека и 890 получили ранения.
