Новое дело возбудили против экс-сотрудников челябинского ГУФСИН

ЧЕЛЯБИНСК, 9 апр - РИА Новости. Новое уголовное дело возбудили в отношении бывших первого замначальника ГУФСИН по Челябинской области Сергея Бульчука и начальника ОСБ ГУФСИН Олега Мохова, ранее задержанных УФСБ по делу о превышении полномочий и получении взяток, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

"В отношении ранее задержанных... бывших первого замначальника ГУФСИН по региону полковника внутренней службы Бульчука и начальника ОСБ ГУФСИН полковника внутренней службы Мохова, а также директора ООО "Уралспецпошив" Веренчука (Николая - ред.) возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2018 по 2025 годы Бульчук и Мохов покровительствовали Веренчуку в продвижении деятельности его компании. Фигуранты использовали производственные мощности и осужденных пенитенциарных учреждений для личного обогащения, за свои преступные действия от представителя коммерческой организации они получили взятки в виде услуг имущественного характера, поясняется в сообщении.