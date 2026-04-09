На "Госуслугах" появится возможность регистрации для недееспособных граждан - РИА Новости, 09.04.2026
16:04 09.04.2026 (обновлено: 17:35 09.04.2026)
На "Госуслугах" появится возможность регистрации для недееспособных граждан

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Опекуны и попечители смогут зарегистрировать на "Госуслугах" детей или недееспособных взрослых, что позволит им получать услуги в пользу своих подопечных не только при личном обращении в ведомство, но и онлайн, сообщило Минцифры России.
Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовых актов.
"Опекуны и попечители смогут зарегистрировать на "Госуслугах" детей или недееспособных взрослых. Это позволит им получать услуги в пользу своих подопечных не только при личном обращении в ведомство, но и онлайн. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении ведомства в Max.
Как пояснили в Минцифры, процесс будет аналогичным тому, который сейчас используется для создания детских учетных записей родителями. Зарегистрировать подопечного можно будет как самостоятельно онлайн, так и в МФЦ.
В министерстве подчеркнули, что опекун сможет оформить в личном кабинете ребенка или недееспособного взрослого только положенные по закону услуги.
В пресс-службе министерства уточнили, что положения постановления, которые касаются опекаемых детей и иностранцев, вступают в силу с момента опубликования документа. Тогда как правила для недееспособных взрослых заработают с 1 октября 2026 года.
