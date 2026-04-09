В России введут новый ГОСТ на мотоциклы

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Росстандарт принял новый ГОСТ на мопеды и мотоциклы с электрическим приводом, требования вступят в силу в мае текущего года, выяснило РИА Новости, изучив содержание документа.

"Требования стандарта направлены на повышение безопасности мопедов и мотоциклов с электрическим приводом, меры по их выполнению закладываются при разработке конструкции транспортных средств", - прокомментировали агентству в Росстандарте

ГОСТ устанавливает требования к мерам эксплуатационной безопасности мопедов и электромотоциклов. Так, для того, чтобы перевести силовую установку из выключенного состояния в режим движения, водитель должен выполнить как минимум два действия.

На приборной панели должна быть индикация, показывающая водителю, что силовая установка находится в режиме движения.

Помимо этого, необходима индикация низкого уровня зарядки батареи для того, чтобы водитель мог безопасно покидать зоны движения.