В Госдуме рассказали, когда не придется платить налог при продаже квартиры

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Налог при продаже квартиры не придется платить, если срок владения жильем составляет пять лет, но есть исключения, заявил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

"Главное, чтобы законно не платить налог при продаже квартиры, – правильно посчитать срок владения. Налоговый кодекс освобождает граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и подачи декларации, если недвижимость находилась в собственности более минимального предельного срока. В общем случае этот срок составляет пять лет. Но есть важные исключения, когда достаточно трех лет владения", - сказал Чаплин "Газете.Ru".

Он отметил, что к ним относятся приватизированное жилье; квартира, полученная в наследство или по договору дарения от близкого родственника; жилье, переданное по договору ренты с пожизненным содержанием; а также единственное жилье собственника. Кроме того, трехлетний срок действует, если вы продаете квартиру, купленную после 1 января 2016 года, но право собственности на нее возникло раньше.

Чаплин рассказал также о важном нюансе для семей с детьми: если они продают старую квартиру и одновременно покупают новую, большего размера, то при соблюдении определенных условий (например, новая квартира по площади превышает старую или ее кадастровая стоимость выше), также могут быть освобождены от уплаты налога независимо от срока владения.