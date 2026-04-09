Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, когда не придется платить налог при продаже квартиры
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:17 09.04.2026
В Госдуме рассказали, когда не придется платить налог при продаже квартиры

Чаплин: налог при продаже квартиры не придется платить при сроке владения 5 лет

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкКалькулятор
Калькулятор - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Калькулятор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Налог при продаже квартиры не придется платить, если срок владения жильем составляет пять лет, но есть исключения, заявил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.
"Главное, чтобы законно не платить налог при продаже квартиры, – правильно посчитать срок владения. Налоговый кодекс освобождает граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и подачи декларации, если недвижимость находилась в собственности более минимального предельного срока. В общем случае этот срок составляет пять лет. Но есть важные исключения, когда достаточно трех лет владения", - сказал Чаплин "Газете.Ru".
Он отметил, что к ним относятся приватизированное жилье; квартира, полученная в наследство или по договору дарения от близкого родственника; жилье, переданное по договору ренты с пожизненным содержанием; а также единственное жилье собственника. Кроме того, трехлетний срок действует, если вы продаете квартиру, купленную после 1 января 2016 года, но право собственности на нее возникло раньше.
Чаплин рассказал также о важном нюансе для семей с детьми: если они продают старую квартиру и одновременно покупают новую, большего размера, то при соблюдении определенных условий (например, новая квартира по площади превышает старую или ее кадастровая стоимость выше), также могут быть освобождены от уплаты налога независимо от срока владения.
"Эта льгота действует с 2022 года. Обратите внимание: срок владения отсчитывается не с момента подписания договора купли-продажи, а с даты государственной регистрации права собственности в Росреестре. Если продать квартиру раньше установленного срока, то придется не только заплатить налог 13% (или 15% при доходе свыше 5 миллионов рублей), но и подать налоговую декларацию 3-НДФЛ. Всегда проверяйте документы на недвижимость и при сомнениях консультируйтесь с налоговыми специалистами", - добавил он.
ЖильеНикита ЧаплинГосдума РФФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала