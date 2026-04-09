07:07 09.04.2026 (обновлено: 09:39 09.04.2026)
В ГД предложили выдавать аллергикам сертификаты на очистители воздуха

© РИА Новости / Анастасия Петрова
Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Борис Чернышов. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с инициативой выдавать аллергикам сертификаты на очистители воздуха, сообщило издание "Лента.ру" со ссылкой на текст соответствующего письма.
"Предлагаю внедрить аналогичный механизм электронных сертификатов для граждан с подтверждёнными аллергическими заболеваниями на приобретение и установку бризеров, ионизаторов, увлажнителей и других устройств для очистки и улучшения качества воздуха в помещении", - заявил Чернышов.
Удаленная работа - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
В Госдуме прокомментировали идею весной отправлять аллергиков на удаленку
27 марта, 15:33
Согласно документу, аллергические заболевания дыхательных путей являются одной из наиболее распространенных форм хронических нарушений здоровья в России.
Чернышов отметил, что эффективной мерой снижения воздействия аллергенов на организм является обеспечение качественного воздухообмена и фильтрации в жилых помещениях. Он уточнил, что использование бытовых очистителей воздуха с высокоэффективными фильтрами позволяет значительно уменьшить концентрацию пыльцевых и бытовых аллергенов, снизить выраженность симптомов и частоту обострений аллергических заболеваний, что положительно сказывается на здоровье и самочувствии граждан.
Кроме того, в беседе с изданием, депутат напомнил, что в РФ уже реализуется механизм предоставления электронных сертификатов на приобретение технических средств реабилитации для некоторых граждан, который доказал свою эффективность благодаря адресности и удобству использования.
Продажа лекарств в аптеке - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Врач рассказала, у кого чаще всего случается весенняя аллергия
12 марта, 04:35
 
