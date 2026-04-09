Синоптик предупредил о гололедице в Подмосковье

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Образование гололедицы от 1 до 9 миллиметров возможно в Московской области в результате заморозков и дождей в ночь на пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В ночь с четверга на пятницу на фоне арктического вторжения в тылу циклона нулевая изотерма сдвинется к югу на 400-500 километров и пройдет через юг Центральной России, север Черноземья, Верхневолжье, Волго-Вятский регион и Средний Урал. В результате заморозков и фактических дождей ожидается такое опасное явление погоды, как гололедица толщиной от 1 до 9 миллиметров", - рассказал Тишковец.
Синоптик добавил, что особенно скользко будет в Московской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской, Рязанской, Тульской и Калужской областях.
"Автомобилисты и пешеходы, будьте осторожны", - подчеркнул он.