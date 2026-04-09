Рейтинг@Mail.ru
Гладков рассказал о восстановлении жилья в Белгородской области
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
09:24 09.04.2026
Гладков рассказал о восстановлении жилья в Белгородской области

Гладков: более 50 тысяч жилых помещений восстановили в Белгородской области

© РИА Новости / Антон Вергун | Вид на Белгород со смотровой площадки
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Вид на Белгород со смотровой площадки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Более 55 тысяч жилых помещений было повреждено и разрушено в Белгородской области с февраля 2024 года, из них 50 тысяч уже восстановлено с привлечением почти 5 миллиардов рублей из внебюджетного фонда, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"За весь период специальной военной операции на территории Белгородской области пострадало – было повреждено и разрушено – более 55 тысяч жилых помещений. Порядка 50 тысяч – фактически целый город – мы вместе с вами восстановили. На это были потрачены почти 5 млрд рублей из внебюджетного фонда, благодарен всем, всему бизнесу нашей страны, который помогал и продолжает помогать в восстановлении жилья", — написал Гладков в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что предстоит восстановить еще 5 тысяч объектов, и призвал власти и строителей оперативно выполнить обязательства перед пострадавшими от обстрелов ВСУ семьями. По словам губернатора, на этой неделе в приграничных районах планируется восстановить 320 жилых помещений.
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Потерявшие жилье белгородцы получили выплаты на спецсчета
13 октября 2025, 12:28
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала