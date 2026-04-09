Гладков рассказал о восстановлении жилья в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Более 55 тысяч жилых помещений было повреждено и разрушено в Белгородской области с февраля 2024 года, из них 50 тысяч уже восстановлено с привлечением почти 5 миллиардов рублей из внебюджетного фонда, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.