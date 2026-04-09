Гладков рассказал о восстановлении жилья в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Более 55 тысяч жилых помещений было повреждено и разрушено в Белгородской области с февраля 2024 года, из них 50 тысяч уже восстановлено с привлечением почти 5 миллиардов рублей из внебюджетного фонда, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"За весь период специальной военной операции на территории Белгородской области пострадало – было повреждено и разрушено – более 55 тысяч жилых помещений. Порядка 50 тысяч – фактически целый город – мы вместе с вами восстановили. На это были потрачены почти 5 млрд рублей из внебюджетного фонда, благодарен всем, всему бизнесу нашей страны, который помогал и продолжает помогать в восстановлении жилья", — написал Гладков в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что предстоит восстановить еще 5 тысяч объектов, и призвал власти и строителей оперативно выполнить обязательства перед пострадавшими от обстрелов ВСУ семьями. По словам губернатора, на этой неделе в приграничных районах планируется восстановить 320 жилых помещений.
13 октября 2025, 12:28