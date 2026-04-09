Германия возобновляет переговоры с Ираном, заявил Мерц
18:21 09.04.2026 (обновлено: 18:38 09.04.2026)
Германия возобновляет переговоры с Ираном, заявил Мерц

Мерц: Германия возобновляет переговоры с Ираном в координации с США

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
БЕРЛИН, 9 апр - РИА Новости. Германия возобновляет переговоры с Тегераном в координации с США и европейскими партнерами, сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
"И после долгого молчания, для которого с нашей стороны были серьезные основания, мы, как федеральное правительство, возобновляем переговоры с Тегераном. Мы делаем это в координации с США и европейскими партнерами. Наша цель на этом пути - внести свой вклад в успех предстоящих переговоров", - заявил Мерц. Трансляция заявления для прессы ведется телеканалом Phoenix.
Он отметил, что это будет предметом его предстоящего телефонного разговора с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
В миреСШАИранТегеран (город)Фридрих МерцШехбаз ШарифДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
