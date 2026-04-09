Рютте назвал часть своей семьи американской

БРЮССЕЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Генсек НАТО, нидерландец Марк Рютте, на следующий день после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что часть его семьи — американцы, и поддержал действия США от Ирана до Гренландии.
Ранее агентство Блумберг отметило, что генсек НАТО напрямую общается с Трампом, в том числе по телефону, а также дает интервью каналам, которые, как он знает, американский лидер и его окружение смотрят. Кроме того, на публике Рютте повторяет позицию и риторику Трампа, а также не гнушается лести. Агентство отмечает, что все это обеспечивает Рютте особый привилегированный статус среди европейских лидеров в общении с Трампом.
"По всем этим причинам, если бы моя семья жила в США — а часть моей семьи действительно американцы, по рождению или потому что переехали сюда после Второй мировой войны — они бы глубоко понимали, что для безопасности США мы должны держаться вместе и нам нужно это трансатлантическое партнёрство", - сказал он в Институте президентского фонда Рональда Рейгана.
Генсек НАТО также назвал справедливыми вопросы, поднятые Трампом о будущем Гренландии в составе Дании, несмотря на твёрдое несогласие европейских стран НАТО. Рютте также поддержал все действия США в Иране.
"НАТО всегда придерживалось позиции, что Иран не должен получить ядерный потенциал, а также баллистический ракетный потенциал. И тот факт, что под руководством США эти возможности были серьёзно ослаблены, — это хорошая новость... Я знаю, что были те, кто настаивал на продолжении переговоров. Но, послушайте, мы знаем, что произошло с Северной Кореей. Бывает момент, когда вы ведёте переговоры слишком долго, и в итоге оказывается, что Северная Корея уже получила ядерный потенциал — и тогда уже слишком поздно", - добавил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.