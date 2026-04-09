БРЮССЕЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте, выступая в Институте президентского фонда Рональда Рейгана, выразил сожаление, что линия фронта на Украине движется в "неправильном направлении".
"В целом линия фронта всё ещё движется в неправильном направлении — очень медленно, но всё же… В более общем плане вы всё ещё видите, что движение идёт в неправильную сторону, если вы за Украину, как я, и против России", - сказал он.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отвечая на вопрос РИА Новости 27 марта заявил, что Россия будет добиваться целей специальной военной операции военными средствами.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял о том, что продвижение российских войск на фронте показывает, что со временем Киеву придется принимать решение о мире более дорогой ценой.