МЧС рассказало, что запрещено делать при утечке бытового газа
02:50 09.04.2026
МЧС рассказало, что запрещено делать при утечке бытового газа

Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. При утечке бытового газа категорически запрещается пользоваться стационарным или мобильным телефоном, в число главных запретов также вошли использование электрических приборов и спичек, предупреждает МЧС России.
"Запрещается звонить со стационарного или мобильного телефона, находясь в квартире; курить; зажигать спички; включать свет; пользоваться электроприборами; выключать работающие приборы; возвращаться в квартиру до устранения утечки газа", - говорится в памятке министерства по правилам поведения при опасности утечки бытового газа.
Если причина появления газа еще неизвестна, надо быстро покинуть опасное место и вызвать аварийную службу по телефону "04". Покидая квартиру, не забудьте отключить подачу электричества в распределительном щитке. Дожидайтесь приезда специалистов на улице или в безопасном помещении.
Как стало ранее известно из памятки МЧС, главными признаками бытового газа, который полностью не сгорает в процессе приготовления пищи и представляет серьезную опасность для человека, является пламя красного или желтого цвета; в таком случае надо сразу же выключить плиту и вызвать газовую службу. МЧС отмечало, что наличие в помещении 5-15% газа от общего объема воздуха способно вызвать у человека удушье или стать причиной пожара.
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
