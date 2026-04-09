Все жители Сербии знают и любят Гагарина, заявил министр республики

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Все жители Сербии знают про первого космонавта Юрия Гагарина и чтят его память, рассказал министр без портфеля в сербском правительстве, отвечающий за международное экономическое сотрудничество, Ненад Попович.

"Все в Сербии любят Гагарина . Он кумир многих. Нет тех, кто не знает про него", - сказал Попович на пленарной сессии Российского космического форума, отвечая на вопрос о том, помнят ли советского космонавта в Сербии.

Он добавил, что сам узнал про Гагарина ещё в пятилетнем возрасте. Министр также отметил значимость космического полета 12 апреля 1961 года.

"Великое дело, которое Россия сделала для всего мира", - подчеркнул Попович.