Путин назвал полет Гагарина в космос историческим событием XX века
16:47 09.04.2026 (обновлено: 17:06 09.04.2026)
Путин назвал полет Гагарина в космос историческим событием XX века

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКосмонавт Юрий Гагарин
Космонавт Юрий Гагарин
Космонавт Юрий Гагарин. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал полет Юрия Гагарина в космос историческим и одним из грандиозных событий ХХ века.
"В нынешнем году Россия и весь мир отмечают 65-летие легендарного полета Юрия Алексеевича Гагарина. Этот исторический старт стал одним из грандиозных событий XX столетия, открыл новую эпоху в истории цивилизации", - сказал Путин в обращении к участникам первого Российского космического форума, которое зачитал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Президент отметил, что Россия искренне гордится несколькими поколениями талантливых ученых, конструкторов, космонавтов, военных и гражданских специалистов, которые стояли у истоков национальной космической программы и вписали яркие, героические страницы в летопись побед и достижений страны.
В России с 6 по 12 апреля проходит Неделя космоса, РИА Новости выступает ее информационным партнером.
РоссияЮрий Гагарин (космонавт)Денис МантуровВладимир Путин65-летие полета Гагарина в космос
 
 
