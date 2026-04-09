Путин назвал полет Гагарина в космос историческим событием XX века

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал полет Юрия Гагарина в космос историческим и одним из грандиозных событий ХХ века.

Президент отметил, что Россия искренне гордится несколькими поколениями талантливых ученых, конструкторов, космонавтов, военных и гражданских специалистов, которые стояли у истоков национальной космической программы и вписали яркие, героические страницы в летопись побед и достижений страны.