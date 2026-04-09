ФСБ: деятельность агента СБУ в Чите привела к компьютерным атакам на СМИ

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Переданные бывшим внештатным корреспондентом "Радио Свободная Европа*" СБУ сведения привели к компьютерным атакам на СМИ и объект критической инфраструктуры Забайкалья, сообщил ЦОС ФСБ.
Он передал противнику сведения "в отношении информационных ресурсов местного печатного издания, специализирующегося на вопросах освещения хода специальной военной операции, а также одного из объектов критической инфраструктуры региона для организации в отношении них вредоносных компьютерных воздействий".
"Полученные спецслужбами Украины сведения были использованы для проведения компьютерных атак на указанные объекты, что временно затруднило исполнение органами власти региона своих обязанностей. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ России", - говорится в сообщении.
