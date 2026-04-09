ФСБ рассказала о срыве диверсий нацистов после взятия Кенигсберга

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Советские спецслужбы весной 1945 года предотвратили организацию нацистского подполья и совершение систематических диверсионно-террористических актов в Восточной Пруссии после ее освобождения Красной армией, рассказывается в рассекреченных архивных документах, опубликованных ФСБ России.

В четверг исполняется 81 год со дня взятия советскими войсками столицы Восточной Пруссии Кенигсберга , который главарь Третьего рейха Адольф Гитлер считал неприступным. Штурм города-крепости начался 6 апреля 1945 года. Гарнизон Кенигсберга капитулировал 9 апреля 1945 года. Взятие Кенигсберга имело решающее значение на последнем этапе Великой Отечественной войны и стало одним из символов победы Красной армии. После окончания войны город стал советским. В 1946 году Кенигсберг переименовали в Калининград

Сразу же после взятия Кенигсберга в городе было создано восемь оперативных секторов, в каждом из которых действовала оперативная группа советской военной контрразведки "Смерш" с приданными ей войсками НКВД СССР по охране тыла Действующей армии. Одна из опергрупп задержала руководителя местной ячейки нацистской партии НСДАП Отто Машона.

На допросе Машон в числе прочего рассказал советскому следствию, что нацистские партийные организации Кенигсберга готовились уйти в подполье, чтобы проводить подрывные акции в тылу Красной армии. По словам Машона, 5 апреля 1945 года на совещании парторганизации, в которой он состоял, руководитель местной организации НСДАП Август Рудат "зачитал директивное указание центра партии о переходе партийных организаций города на нелегальное положение… и продолжить в тылу врага борьбу".

Речь шла о создании отдельных боевых групп, которые должны были нападать на бойцов и командиров Красной армии, взрывать здания органов власти и помещения, занятые советскими военными, повреждать железнодорожные пути, взрывать железнодорожные мосты, тоннели, уничтожать линии связи, продуктовые склады и склады с оружием и так далее. "На этом совещании ко всему было добавлено, что наряду со всеми другими подпольными организациями будет совершенно секретно действовать организация "Военного блока", в которую будут подобраны лучшие и умнейшие из числа надежных", - говорил Машон.

Сам Машон, по его словам, успел создать три подпольные группы общей численностью в 21 человек. Он привел данные на членов каждой из групп. Первая группа из восьми человек должна была уничтожать линии связи. В нее в числе других входили блокляйтеры (чины нацистской партии, осуществлявшие политический надзор за городскими районами) Пауль Нет, Эрих Рерберг и Франц Базнер, участвовавшие в массовых расстрелах советских военнопленных, бывший блокляйтер Генрих Гоппе и другие. Второй группе численностью в семь человек предстояло в числе прочего уничтожать походные мастерские и повреждать железнодорожные пути. На третью группу из шести человек возлагались задачи подрывать железнодорожное полотно, взрывать мосты и различные мастерские.