Европа может помешать отмене санкций против Ирана, считает эксперт

В среду представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни на брифинге в Брюсселе отказался говорить, при каких условиях ЕС снимет санкции с Ирана, назвав подобные рассуждения спекулятивными и гипотетическими.

"Трамп может отменить часть санкций, введенных против Ирана, однако европейские страны могут отказаться от их снятия до тех пор, пока Иран не предоставит гарантии того, что не будет создавать ядерное оружие", – сказал Бенсел РИА Новости.