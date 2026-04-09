17:15 09.04.2026
Европа может помешать отмене санкций против Ирана, считает эксперт

Эксперт Бенсел: Европа может заблокировать снятие международных санкций с Ирана

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Профессор кафедры государственного управления Корнеллского университета Ричард Бенсел считает, что Европа может помешать отмене международных санкций против Ирана, несмотря на усилия президента США Дональда Трампа.
В среду представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни на брифинге в Брюсселе отказался говорить, при каких условиях ЕС снимет санкции с Ирана, назвав подобные рассуждения спекулятивными и гипотетическими.
"Трамп может отменить часть санкций, введенных против Ирана, однако европейские страны могут отказаться от их снятия до тех пор, пока Иран не предоставит гарантии того, что не будет создавать ядерное оружие", – сказал Бенсел РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
С тех пор как Вашингтон начал заявлять, что выступает активным посредником в разрешении конфликтов по всему миру, Европа оказалась отстраненной от многих переговорных процессов, включая консультации по Ирану и Украине. Кроме того, многие европейские политики признали, что США и Израиль заранее не проинформировали союзников об ударе по Ирану, а соглашение о прекращении огня между Вашингтоном и Тегераном было также достигнуто без участия Европы.
