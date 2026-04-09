МИД ПМР назвал планы Молдавии по новому налогу нарушением правил ЕС

ТИРАСПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Планы Молдавии ввести налог для Приднестровья нарушают нормы ЕС и ВТО, заявил в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

Глава МИД ПМР также обратил внимание на то, что фундаментальный принцип международного налогового права гласит, что один и тот же объект не может облагаться налогом дважды в разных юрисдикциях без механизма зачета.