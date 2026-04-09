МИД ПМР назвал планы Молдавии по новому налогу нарушением правил ЕС - РИА Новости, 09.04.2026
15:13 09.04.2026
МИД ПМР назвал планы Молдавии по новому налогу нарушением правил ЕС

МИД ПМР назвал планы Молдавии по новому налогу нарушением правил ЕС и ВТО

ТИРАСПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Планы Молдавии ввести налог для Приднестровья нарушают нормы ЕС и ВТО, заявил в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
Кишинев в ближайшее время планирует ввести новые фискальные меры в отношении Приднестровья, в том числе впервые начать взымать НДС и акцизы с приднестровских предприятий в бюджет Молдавии, не исключено введение НДС до 20%.
"Действия Кишинева грубо нарушают международные правила торговли, включая нормы ЕС, которые не предусматривают двойного налогообложения или насильственного изъятия средств под видом "НДС" без наличия функционально-правового механизма возврата денег в бюджет для финансирования социальных нужд граждан", - сказал Игнатьев.
Глава МИД ПМР также обратил внимание на то, что фундаментальный принцип международного налогового права гласит, что один и тот же объект не может облагаться налогом дважды в разных юрисдикциях без механизма зачета.
"Поскольку Приднестровье взимает налоги для обеспечения всех форм жизнедеятельности собственных граждан, дискриминационные меры Молдовы создают именно ситуацию двойного обременения. Кроме того, согласно нормам ВТО и принципам УВЗСТ (DCFTA), торговые меры должны быть прозрачными, недискриминационными и не допускать скрытых барьеров в торговле. Изъятие средств без исполнения социально-государственных обязательств со стороны Молдовы в отношении граждан Приднестровской Молдавской Республики – очевидный дискриминационный псевдофискальный барьер", - отметил Игнатьев.
