МИД ПМР назвал планы Молдавии по новому налогу нарушением правил ЕС

ТИРАСПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Планы Молдавии ввести налог для Приднестровья нарушают нормы ЕС и ВТО, заявил в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Действия Кишинева грубо нарушают международные правила торговли, включая нормы ЕС, которые не предусматривают двойного налогообложения или насильственного изъятия средств под видом "НДС" без наличия функционально-правового механизма возврата денег в бюджет для финансирования социальных нужд граждан", - сказал Игнатьев.
Глава МИД ПМР также обратил внимание на то, что фундаментальный принцип международного налогового права гласит, что один и тот же объект не может облагаться налогом дважды в разных юрисдикциях без механизма зачета.
"Поскольку Приднестровье взимает налоги для обеспечения всех форм жизнедеятельности собственных граждан, дискриминационные меры Молдовы создают именно ситуацию двойного обременения. Кроме того, согласно нормам ВТО и принципам УВЗСТ (DCFTA), торговые меры должны быть прозрачными, недискриминационными и не допускать скрытых барьеров в торговле. Изъятие средств без исполнения социально-государственных обязательств со стороны Молдовы в отношении граждан Приднестровской Молдавской Республики – очевидный дискриминационный псевдофискальный барьер", - отметил Игнатьев.