Молдавия игнорирует очевидные пути выхода из энергокризиса, считает эксперт - РИА Новости, 09.04.2026
14:48 09.04.2026 (обновлено: 15:27 09.04.2026)
Молдавия игнорирует очевидные пути выхода из энергокризиса, считает эксперт

Чуря: Молдавия может разрешить ситуацию с энергокризисом с помощью СНГ

Электростанция в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© AP Photo / Aurel Obreja
Электростанция в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 9 апр - РИА Новости. Молдавия могла бы значительно улучшить свою ситуацию в условиях энергетического кризиса за счет партнерства с СНГ, но власти республики предпочитают игнорировать эту возможность в ущерб собственной экономике, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости политический аналитик Корнелий Чуря.
Президент Молдавии Майя Санду 8 апреля подписала указы о денонсации учредительных соглашений со странами СНГ. Второго апреля молдавский парламент одобрил в окончательном чтении проекты денонсации соглашения о создании СНГ и устава содружества.
"Сегодняшние реалии показывают, что именно страны СНГ оказались защищены в условиях глобального энергетического кризиса. Молдавия, вместо того, чтобы бездумно выходить из организаций, которые могут нам помочь, ориентируется исключительно на ЕС – организации, в которой превалирует принцип "каждый за себя", своими ежедневными действиями мы старательно режем сук, на котором сидим", - заявил Чуря.
По его словам, власти республики второй десяток лет критикуют страны СНГ за то, что они якобы не развиваются.
"Тогда почему в таких странах как Белоруссия, Армения, Киргизия уровень цен на топливо намного ниже, чем в Молдавии? Армения даже не почувствовала роста цен на топливо, как отражение ситуации в Персидском заливе, в марте в Армении цены на топливо даже снизился на 6%, в отличие от Молдавии", - отметил эксперт.
Он убежден, что это только первый признак потерь, с которыми столкнутся Молдавия после выхода из СНГ.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
