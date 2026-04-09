КИШИНЕВ, 9 апр - РИА Новости. Молдавия могла бы значительно улучшить свою ситуацию в условиях энергетического кризиса за счет партнерства с СНГ, но власти республики предпочитают игнорировать эту возможность в ущерб собственной экономике, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости политический аналитик Корнелий Чуря.

Президент Молдавии Майя Санду 8 апреля подписала указы о денонсации учредительных соглашений со странами СНГ . Второго апреля молдавский парламент одобрил в окончательном чтении проекты денонсации соглашения о создании СНГ и устава содружества.

"Сегодняшние реалии показывают, что именно страны СНГ оказались защищены в условиях глобального энергетического кризиса. Молдавия, вместо того, чтобы бездумно выходить из организаций, которые могут нам помочь, ориентируется исключительно на ЕС – организации, в которой превалирует принцип "каждый за себя", своими ежедневными действиями мы старательно режем сук, на котором сидим", - заявил Чуря.

По его словам, власти республики второй десяток лет критикуют страны СНГ за то, что они якобы не развиваются.

Армения, "Тогда почему в таких странах как Белоруссия Киргизия уровень цен на топливо намного ниже, чем в Молдавии? Армения даже не почувствовала роста цен на топливо, как отражение ситуации в Персидском заливе , в марте в Армении цены на топливо даже снизился на 6%, в отличие от Молдавии", - отметил эксперт.

Он убежден, что это только первый признак потерь, с которыми столкнутся Молдавия после выхода из СНГ.