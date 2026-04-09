16:32 09.04.2026
Новый экспонат появился в Музее городского хозяйства Москвы

В Музее городского хозяйства Москвы появился умный фонарь

© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства МосквыУмный фонарь на экспозиции Музея городского хозяйства Москвы на ВДНХ
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Умный фонарь появился в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Экспозиция Музея городского хозяйства Москвы на ВДНХ пополнилась новым интерактивным экспонатом — умным фонарем. Подобные современные светодиодные конструкции сегодня устанавливают на улицах столицы. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что светодиодные умные фонари предназначены для освещения автомагистралей, городских улиц, парков, дворов и промышленных территорий. Их особенность заключается в наличии умных датчиков. Так, посетители музея смогут не только увидеть устройство умного фонаря, но и познакомиться с принципами его работы. А во время экскурсии гостям продемонстрируют управление системой с помощью планшета.
