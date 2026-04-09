Пугачевой предрекли сложности при продаже квартиры из-за мужа-иноагента

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. У певицы Аллы Пугачевой могут возникнуть сложности при продаже квартиры на фоне того, что сделки с недвижимостью иностранных агентов или их родственников несут в себе риски, заявил эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
Ранее источник на рынке элитной недвижимости рассказал РИА Недвижимость, что квартиру в жилом комплексе "Филипповский" в районе Арбат в центре Москвы, которая может принадлежать певице Алле Пугачевой, выставили на продажу за 5 миллионов долларов или 400 миллионов рублей.
"Супруг у нее является иноагентом. И есть, безусловно, риски в покупке такой недвижимости. Надо еще понять правовой статус: это квартира в единоличной собственности, либо это совместно нажитое имущество. Плюс ко всему обязательным, я думаю, будет условием, даже если сделка состоится, личное присутствие продавца. У всех на слуху еще история с Долиной. Покупатели реально опасаются такой истории", - сказал Ракута в разговоре с "Лентой.ру".
По его словам, изначальная цена квартиры всегда корректируется с учетом всех аспектов. Есть не только пожелания продавца, но и реалии рынка.
"Если покупатель найдется, то, конечно же, он будет просить дисконт. И я думаю, что немаленький. История конкретно с Пугачевой добавленной стоимости к объекту недвижимости точно не прибавит", - добавил он.