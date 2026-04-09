Киселев назвал российскую экономику героической

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Российская экономика в условиях внешних вызовов демонстрирует устойчивость и развитие, что определяет ее как героическую, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Торжественная церемония награждения победителей XXXII Всероссийского конкурса журналистов "Экономическое возрождение России" по итогам 2025 года проходит в четверг в Москве в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

"Экономика России – это героическая экономика. Пандемия, COVID, специальная военная операция, война, если по-простому - эти десятки тысяч санкций, эти американские горки, перемены в плюс нефть, в минус нефть, неожиданности - и тем не менее, российская экономика устойчива", - сказал Киселев в ходе церемонии награждения.

Он отметил, что значительную роль в этом играет бизнес, без которого невозможно долгосрочное развитие экономики.

"Героическая экономика России настроена в долгую. И вот увидеть героизм нашего бизнеса, конечно, могут журналисты", - добавил гендиректор медиагруппы.

Церемония награждения проходит в рамках XVII Всероссийского форума деловых СМИ.