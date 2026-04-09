Ефимов: реконструкция набережной "Западный порт" завершена почти на 75% - РИА Новости, 09.04.2026
16:14 09.04.2026
Ефимов: реконструкция набережной "Западный порт" завершена почти на 75%

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Реконструкция набережной "Западный порт" на западе Москвы выполнена почти на 75%, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В столице продолжаются активные работы по реконструкции участка набережной Москвы-реки "Западный порт" от жилого комплекса до Белорусского моста. Это часть большого проекта по созданию общественного пространства от Филевского парка до территории театра "Мастерская П.Н. Фоменко", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
© Фото : градкомплекс Москвы Реконструкция набережной "Западный порт" в Москве
В сообщении указывается, что специалисты уже завершили устройство 40 секций монолитных подпорных стен, облицовку и монтаж гранитных карнизов. На данный момент они проводят монтаж вертикальных ограждений и укладку дорожной одежды. Сейчас проект готов почти на 75%, завершить работы планируют в текущем году.
Общая протяженность набережной составит 812 метров, здесь обустроят современные велодорожки, спортивные площадки, проведут озеленение, добавляется в пресс-релизе градостроительного комплекса.
