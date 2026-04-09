Ефимов: цифровая модель обязательна для градостроительного решения объекта

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. В Москве с начала апреля 2026 года стало обязательным предоставление цифровой информационной модели для получения архитектурно-градостроительного решения объекта, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он назвал одними из важнейших критериев реализации строительных проектов города их качество и учет всех рисков.
"Мы заинтересованы в том, чтобы проектные решения и технико-экономические показатели прорабатывались на как можно более ранних этапах создания проекта и были прозрачны для города. С этой целью со 2 апреля в Москве ввели обязательное предоставление цифровой информационной модели для получения архитектурно-градостроительного решения", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
В сообщении указывается, что благодаря такому предоставлению проекты можно проверять на ранней стадии. Кроме того, это позволит обеспечить высокий уровень цифровизации для новых и реконструируемых объектов столицы.