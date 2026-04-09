Повар космонавтов рассказал, как проверяют еду перед отправкой на орбиту
13:08 09.04.2026
Повар космонавтов рассказал, как проверяют еду перед отправкой на орбиту

Повар Ведерников назвал безопасность космической пищи главным приоритетом

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Пищевых отравлений на борту космических кораблей не бывает, главное - безопасность поставляемой для космонавтов продукции, перед отправкой вся еда неоднократно проверяется, заявил РИА Новости начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников.
"Пищевых отравлений на борту космических кораблей не бывает, безопасность поставляемой для космонавтов продукции – это основное, альфа и омега, если хотите, нашей деятельности", - сказал он.
По словам повара, все блюда готовятся исключительно из высококачественных продуктов.
"Перед отправкой омлета, супа, мяса, рыбы, пюре - да чего угодно мы все тщательно проверяем и перепроверяем, тысячу раз все дегустируем. И так происходит с каждым доставляемым в космос траншем еды", - подчеркнул собеседник агентства.
"Мы не только должны сохранить всю еду до момента отправки ее на орбиту, но еще долгое время, до истечения срока годности, держим ее у себя в специальном, как мы говорим, музее. Потому что если с ней что-то там произошло, мы здесь обязаны вскрыть этот продукт и проверить, в чем дело, какова причина возникшей проблемы", - добавил Ведерников.
Первая Неделя космоса проходит в России в 2026 году. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о ее ежегодном проведении 6-12 апреля. В 2026 году проведение Недели приурочено к 65-летию полета Юрия Гагарина в космос. Организатор Недели космоса – "Роскосмос".
РИА Новости - информационный партнер Недели космоса-2026.
НаукаРоссияАндрей ВедерниковВладимир ПутинЮрий Гагарин (космонавт)Роскосмос
 
 
