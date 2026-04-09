Повар космонавтов рассказал, как проверяют еду перед отправкой на орбиту

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Пищевых отравлений на борту космических кораблей не бывает, главное - безопасность поставляемой для космонавтов продукции, перед отправкой вся еда неоднократно проверяется, заявил РИА Новости начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников.

"Пищевых отравлений на борту космических кораблей не бывает, безопасность поставляемой для космонавтов продукции – это основное, альфа и омега, если хотите, нашей деятельности", - сказал он.

По словам повара, все блюда готовятся исключительно из высококачественных продуктов.

"Перед отправкой омлета, супа, мяса, рыбы, пюре - да чего угодно мы все тщательно проверяем и перепроверяем, тысячу раз все дегустируем. И так происходит с каждым доставляемым в космос траншем еды", - подчеркнул собеседник агентства.

"Мы не только должны сохранить всю еду до момента отправки ее на орбиту, но еще долгое время, до истечения срока годности, держим ее у себя в специальном, как мы говорим, музее. Потому что если с ней что-то там произошло, мы здесь обязаны вскрыть этот продукт и проверить, в чем дело, какова причина возникшей проблемы", - добавил Ведерников