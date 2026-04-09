ЕС продлил предупреждение о рисках полетов на Ближнем Востоке до 24 апреля

БРЮССЕЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Авиационный регулятор Евросоюза EASA сообщил РИА Новости, что продлил предупреждение о рисках полетов для гражданской авиации в районе Ближнего Востока до 24 апреля в связи с нестабильной ситуацией в регионе.