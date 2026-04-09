ЕС продлил предупреждение о рисках полетов на Ближнем Востоке до 24 апреля - РИА Новости, 09.04.2026
13:08 09.04.2026
EASA продлил предупреждение о рисках полетов на Ближнем Востоке до 24 апреля

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Авиационный регулятор Евросоюза EASA сообщил РИА Новости, что продлил предупреждение о рисках полетов для гражданской авиации в районе Ближнего Востока до 24 апреля в связи с нестабильной ситуацией в регионе.
«
"Это решение отражает сохраняющуюся нестабильность ситуации, включая сообщения о нарушениях режима прекращения огня. Продление режима позволит нам внимательно следить за развитием событий и оценивать эволюцию угроз и рисков", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, все риски и опасные для полетов зоны сохраняются, изменений нет.
