ЕС продлил предупреждение о рисках полетов на Ближнем Востоке до 24 апреля

БРЮССЕЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Авиационный регулятор Евросоюза EASA сообщил РИА Новости, что продлил предупреждение о рисках полетов для гражданской авиации в районе Ближнего Востока до 24 апреля в связи с нестабильной ситуацией в регионе.
"Это решение отражает сохраняющуюся нестабильность ситуации, включая сообщения о нарушениях режима прекращения огня. Продление режима позволит нам внимательно следить за развитием событий и оценивать эволюцию угроз и рисков", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, все риски и опасные для полетов зоны сохраняются, изменений нет.