В Свердловской области семь человек пострадали в ДТП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Семь человек, из них двое детей, пострадали в ДТП с тремя автомобилями на трассе в Свердловской области, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Как уточняет ведомство, около 16.00 (14.00 мск – ред.) в четверг на 143-м километре автодороги Екатеринбург-Реж-Алапаевск произошло ДТП с участием трех автомобилей. По предварительной информации пресс-службы, 40-летний мужчина, управляя автомобилем Nissan Murano, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями Lada Kalina и Tenet T7, которые двигались во встречном направлении.
8 апреля, 20:24
"В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили семь человек: водители и пассажиры всех трех автомобилей, включая двух детей 14 и 8 лет, которые находились в автомобиле Tenet T7", – говорится в сообщении.
Все пострадавшие доставлены в Алапаевскую городскую больницу, прокуратура начала проверку по факту аварии.
Как поясняет региональная Госавтоинспекция, на данный момент движение на месте происшествия восстановлено по одной полосе, организовано реверсивное движение.