Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:46 09.04.2026 (обновлено: 19:26 09.04.2026)
В Свердловской области семь человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Семь человек, из них двое детей, пострадали в ДТП с тремя автомобилями на трассе в Свердловской области, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Как уточняет ведомство, около 16.00 (14.00 мск – ред.) в четверг на 143-м километре автодороги Екатеринбург-Реж-Алапаевск произошло ДТП с участием трех автомобилей. По предварительной информации пресс-службы, 40-летний мужчина, управляя автомобилем Nissan Murano, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями Lada Kalina и Tenet T7, которые двигались во встречном направлении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
В Иваново возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом
8 апреля, 20:24
"В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили семь человек: водители и пассажиры всех трех автомобилей, включая двух детей 14 и 8 лет, которые находились в автомобиле Tenet T7", – говорится в сообщении.
Все пострадавшие доставлены в Алапаевскую городскую больницу, прокуратура начала проверку по факту аварии.
Как поясняет региональная Госавтоинспекция, на данный момент движение на месте происшествия восстановлено по одной полосе, организовано реверсивное движение.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Отца подростка, катавшего в Крыму туристов и попавшего в ДТП, будут судить
8 апреля, 18:45
 
ПроисшествияСвердловская областьLada Vesta
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала