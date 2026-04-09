В Свердловской области семь человек пострадали в ДТП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Семь человек, из них двое детей, пострадали в ДТП с тремя автомобилями на трассе в Свердловской области, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Как уточняет ведомство, около 16.00 (14.00 мск – ред.) в четверг на 143-м километре автодороги Екатеринбург-Реж-Алапаевск произошло ДТП с участием трех автомобилей. По предварительной информации пресс-службы, 40-летний мужчина, управляя автомобилем Nissan Murano, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями Lad a Kalina и Tenet T7, которые двигались во встречном направлении.

"В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили семь человек: водители и пассажиры всех трех автомобилей, включая двух детей 14 и 8 лет, которые находились в автомобиле Tenet T7", – говорится в сообщении.

Все пострадавшие доставлены в Алапаевскую городскую больницу, прокуратура начала проверку по факту аварии.