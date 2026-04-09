"Калашников" разработал новое средство для борьбы с дронами

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. "Калашников" разработал и успешно испытал уникальные многопульные автоматные патроны для борьбы с беспилотниками в зоне СВО.
"Заказчик высоко оценил тактико-технические характеристики и точность новых 5,45-миллиметровых многопульных патронов", — рассказали в пресс-службе концерна.
Они предназначены для АК-12 и содержат многоэлементный снаряд, увеличивающий вероятность уничтожения БПЛА, особенно FPV-дронов. Пули поражают их двигатели, аккумуляторные батареи, электронные платы и силовые элементы.
Отмечается, что конструкция патрона обеспечивает стабильность стрельбы и безотказность оружия.