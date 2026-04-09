Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
11:12 09.04.2026 (обновлено: 15:24 09.04.2026)
"Калашников" разработал новое средство для борьбы с дронами

© Фото : Концерн "Калашников"5,45-миллиметровые многопульные автоматные патроны для эффективной борьбы с дронами в зоне СВО
© Фото : Концерн "Калашников"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. "Калашников" разработал и успешно испытал уникальные многопульные автоматные патроны для борьбы с беспилотниками в зоне СВО.
"Заказчик высоко оценил тактико-технические характеристики и точность новых 5,45-миллиметровых многопульных патронов", — рассказали в пресс-службе концерна.
Они предназначены для АК-12 и содержат многоэлементный снаряд, увеличивающий вероятность уничтожения БПЛА, особенно FPV-дронов. Пули поражают их двигатели, аккумуляторные батареи, электронные платы и силовые элементы.
Отмечается, что конструкция патрона обеспечивает стабильность стрельбы и безотказность оружия.
Новое оружие РоссииБезопасностьКалашников (концерн)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала