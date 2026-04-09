Свыше 300 участков дорог приведут в порядок к Пасхе в Московской области
13:08 09.04.2026
Свыше 300 участков дорог приведут в порядок к Пасхе в Московской области

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Специалисты "Мосавтодора" приступили к подготовке подъездных дорог более чем к 300 храмам, церквям, соборам и кладбищам перед Пасхой, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Дорожники проведут в порядок подъезды к местам притяжения жителей Подмосковья в праздничные выходные. Планируется убрать мусор и смет на дорогах и тротуарах, отремонтировать ямы, вымыть ограждения, вымыть и покрасить остановочные павильоны. При наступлении неблагоприятных погодных условий специалисты проведут обработку дорог против скользкости", – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.
Наибольший объем работ реализуют в трех округах: Луховицах, Раменском и Истре. В городском округе Луховицы в нормативное состояние приведут 33 дороги, в том числе улицы Парковую и Жуковского в черте города Луховицы, которые ведут к церкви Рождества Христова и кладбищу, и другие подъездные дороги.
В Раменском округе работы проведут на 29 участках подъездных дорог, среди них в черте города: улица Интернациональная, где расположен храм Рождества Пресвятой Богородицы, улица Коммунистическая, на которой находится церковь Матроны Московской, а также Егорьевское шоссе и другие.
Также в муниципальном округе Истра дорожники приведут в нормативное состояние 24 подъезда, в том числе к Истринскому кладбищу, кладбищам в селе Новопетровском, деревнях Зеленкове и Холмы, Иоанно-Предтеченскому храму в селе Садки на Волоколамском шоссе, а также к Ново-Иерусалимскому монастырю по улице Советской в городе Истре и храму Георгия Победоносца в городе Дедовске.
 
