Свыше 300 участков дорог приведут в порядок к Пасхе в Московской области

Более 300 подъездных дорог к церквям приведут в порядок к Пасхе в Подмосковье

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Специалисты "Мосавтодора" приступили к подготовке подъездных дорог более чем к 300 храмам, церквям, соборам и кладбищам перед Пасхой, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Дорожники проведут в порядок подъезды к местам притяжения жителей Подмосковья в праздничные выходные. Планируется убрать мусор и смет на дорогах и тротуарах, отремонтировать ямы, вымыть ограждения, вымыть и покрасить остановочные павильоны. При наступлении неблагоприятных погодных условий специалисты проведут обработку дорог против скользкости", – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.

Наибольший объем работ реализуют в трех округах: Луховицах, Раменском и Истре. В городском округе Луховицы в нормативное состояние приведут 33 дороги, в том числе улицы Парковую и Жуковского в черте города Луховицы, которые ведут к церкви Рождества Христова и кладбищу, и другие подъездные дороги.

В Раменском округе работы проведут на 29 участках подъездных дорог, среди них в черте города: улица Интернациональная, где расположен храм Рождества Пресвятой Богородицы, улица Коммунистическая, на которой находится церковь Матроны Московской, а также Егорьевское шоссе и другие.