Школа в Донецке получила повреждения из-за атаки ВСУ

ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Школа получила повреждения в Донецке в результате ночной атаки украинских БПЛА, передаёт корреспондент РИА Новости.

Взрывы произошли недалеко от школы, повреждены фасад здания и остекление.

"Взорвался ночью, я видел из квартиры. У меня от взрыва открылась дверь", - рассказал РИА Новости очевидец Виталий.