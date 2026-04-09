Школа в Донецке получила повреждения из-за атаки ВСУ

ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Школа получила повреждения в Донецке в результате ночной атаки украинских БПЛА, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что в результате атаки БПЛА в Буденновском районе города произошло возгорание нежилого здания.
Взрывы произошли недалеко от школы, повреждены фасад здания и остекление.
"Взорвался ночью, я видел из квартиры. У меня от взрыва открылась дверь", - рассказал РИА Новости очевидец Виталий.
На месте происшествия обнаружены характерные фрагменты ударных БПЛА самолетного типа: крылья беспилотников с надписями на украинском языке, двигатели и аккумуляторы.
