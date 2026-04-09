В Новгородской области загорелся двухэтажный дом
16:29 09.04.2026
В Новгородской области загорелся двухэтажный дом

В Новгородской области человек погиб при пожаре в двухэтажном доме

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Пожар в двухэтажном деревянном доме тушат в поселке Хвойная Новгородской области, один человек погиб, еще двое госпитализированы, сообщило управление защиты населения региона.
Уточняется, что в четверг в 10.30 (совпадает с мск) в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном многоквартирном доме на улице Вокзальная в посёлке Хвойная. К моменту прибытия пожарных открытым пламенем горела квартира на втором этаже с выходом на кровлю. На данный момент пожар локализован.
"Самостоятельно эвакуировались 10 человек. В 12.34 на месте пожара обнаружено тело погибшей женщины. Также в результате пожара травмированы два человека: один с ожогами, второй с отравлением угарным газом. Оба госпитализированы в Хвойнинскую ЦРБ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящий момент тушение продолжается, на месте работают четыре автоцистерны противопожарной службы и пожарный поезд РЖД.
