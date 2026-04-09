В Новгородской области загорелся двухэтажный дом

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Пожар в двухэтажном деревянном доме тушат в поселке Хвойная Новгородской области, один человек погиб, еще двое госпитализированы, сообщило управление защиты населения региона.

Уточняется, что в четверг в 10.30 (совпадает с мск) в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном многоквартирном доме на улице Вокзальная в посёлке Хвойная. К моменту прибытия пожарных открытым пламенем горела квартира на втором этаже с выходом на кровлю. На данный момент пожар локализован.