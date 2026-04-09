В России хотят ввести возможность заключения договоров на услуги ЖКХ онлайн

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Возможность заключения электронных договоров на предоставление коммунальных услуг планируют ввести в России в начале 2028 года, следует из документов правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно планам кабмина, власти к этому сроку намерены законодательно закрепить такую возможность. В результате за счет цифровизации сервисов планируется ускорить получение потребителями доступа к коммунальной инфраструктуре.

Для заключения договоров на предоставление услуг ЖКХ предполагают использовать государственные информационные системы и личные кабинеты на сайтах поставщиков услуг. Условием будет соблюдение требований к информационной безопасности. Также в электронном виде планируют направлять уведомления и другую юридически значимую информацию.