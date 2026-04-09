Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 55 военных и 14 автомобилей в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ.
"Уничтожены до 55 военнослужащих, 14 автомобилей, орудие полевой артиллерии, станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кушугум, Григоровка, Запорожец, Орехов Запорожской области и города Херсон.
22 июня 2022, 17:18