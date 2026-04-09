Дмитриев встретился с членами администрации Трампа, сообщает Reuters - РИА Новости, 09.04.2026
22:07 09.04.2026 (обновлено: 23:16 09.04.2026)
Дмитриев встретился с членами администрации Трампа, сообщает Reuters

Reuters: Дмитриев прибыл в США для встречи с членами администрации Трампа

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прилетел в США, утверждает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
"Кирилл Дмитриев сейчас находится в США и встречается с членами администрации президента Дональда Трампа для обсуждений мирной сделки по Украине и экономического сотрудничества", — говорится в публикации.

Как отмечается, на повестке дня может находиться продление режима смягчения антироссийских санкций, действие которого закончится 11 апреля.
В прошлом месяце Штаты разрешили продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Это было сделано, чтобы разгрузить мировой рынок на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и не допустить резкого дефицита топлива из-за застрявших в транзите объемов. По оценке Дмитриева, это могло коснуться ста миллионов баррелей российской нефти.
Цены на топливо начали расти во всем мире после начала американо-израильской операции против Ирана. Стороны обмениваются ударами с конца февраля. Это привело к блокировке Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного природного газа из арабских стран.
Во вторник глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии этого транспортного коридора на фоне договоренности с Вашингтоном о двухнедельном перемирии.
В миреСШАУкраинаРоссияКирилл ДмитриевИранВоенная операция США и Израиля против ИранаСпецоперацияРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
