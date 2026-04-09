Повар космонавтов объяснил, почему нельзя переедать на орбите

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Еда для космонавтов строго сбалансирована по белкам, жирам, углеводам, калориям, суточная норма не должна превышать 3000 калорий, заявил РИА Новости начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников.

По его словам, космонавтам не возбраняется перекусывать между завтраками, обедами и ужинами, однако это случается редко по причине того, что космическая еда сбалансирована, а лишние калории не останутся незамеченными.

"Так что перехватил что-то в течение дня, съел два вторых, выпил три сока, или что-то решил поменять в меню – расплачиваться придется дополнительными минутами на беговой дорожке", - добавил собеседник агентства.

"Они ведь каждый день должны взвешиваться. Все просто, набрал лишний вес – в скафандр не влезешь. Словом, закон один: с каким весом улетел в космос, с таким обязан возвратиться!" - подчеркнул Ведерников