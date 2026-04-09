08:33 09.04.2026
Повар космонавтов объяснил, почему нельзя переедать на орбите

Повар Ведерников: еда для космонавтов строго сбалансирована по КБЖУ

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Еда для космонавтов строго сбалансирована по белкам, жирам, углеводам, калориям, суточная норма не должна превышать 3000 калорий, заявил РИА Новости начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников.
Космонавт Алексей Зубрицкий на просветительском марафоне Космос со Знанием - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Космонавт Зубрицкий рассказал о подготовке экипажей МКС
Вчера, 08:30
По его словам, космонавтам не возбраняется перекусывать между завтраками, обедами и ужинами, однако это случается редко по причине того, что космическая еда сбалансирована, а лишние калории не останутся незамеченными.
"Так что перехватил что-то в течение дня, съел два вторых, выпил три сока, или что-то решил поменять в меню – расплачиваться придется дополнительными минутами на беговой дорожке", - добавил собеседник агентства.
"Они ведь каждый день должны взвешиваться. Все просто, набрал лишний вес – в скафандр не влезешь. Словом, закон один: с каким весом улетел в космос, с таким обязан возвратиться!" - подчеркнул Ведерников.
Первая Неделя космоса проходит в России в 2026 году. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о ее ежегодном проведении 6-12 апреля. В 2026 году проведение Недели приурочено к 65-летию полета Юрия Гагарина в космос. Организатор Недели космоса – "Роскосмос".
РИА Новости - информационный партнер Недели космоса-2026.
Поверхность Марса - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Россия будет отрабатывать технологии полета на Марс, заявил Баканов
6 апреля, 09:31
 
ОбществоРоссияАндрей ВедерниковВладимир ПутинЮрий Гагарин (космонавт)РоскосмосДень космонавтики
 
 
