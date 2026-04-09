Депутат назвал куличи, украшенные золотом, кощунством

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Куличи, украшенные сусальным золотом и стоящие десятки тысяч рублей, являются кощунством, считает депутат Брянской областной думы, заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов.
"Я вижу, что в преддверии Пасхи некоторые рестораны и пекарни выставляют на продажу куличи и десерты по ценам от 25 тысяч до 100 тысяч рублей, украшая их сусальным золотом, шоколадными яйцами и прочими изысками. Это кексы для тех, кто хочет показать свою элитность. Пусть называют это "праздничным десертом", "кексом", "панеттоне" - как угодно, но не кощунствуют над святыней. Настоящий кулич — это символ Воскресения Христова, скромная радость, которой верующие делятся друг с другом", - сказал он в беседе с NEWS.ru.
По мнению чиновника, можно наблюдать превращение пасхального символа в предмет роскоши. Он подчеркнул, что слово "кулич" имеет духовное значение, поэтому нельзя называть так сдобу за 30 тысяч рублей, "которая не имеет ничего общего с верой".
Иванов также призвал ФАС и Роспотребнадзор обратить внимание на продажи пасхальных символов по заоблачным ценам.
