Во Владимирской области завели уголовное дело после массового отравления

ТУЛА, 9 апр – РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Муроме Владимирской области после массового обращения в больницы жителей с симптомами кишечной инфекции, сообщила пресс-служба СУСК России по региону в мессенджере Мах.
В четверг пресс-служба региональной прокуратуры сообщила о многочисленных обращениях жителей Мурома в больницы с симптомами острой кишечной инфекции, Роспотребнадзор устанавливает источники заражения. В силовых структурах РИА Новости сообщили, что в больницы обратились больше 180 человек, чуть более 30 детей и 26 взрослых госпитализировали. Остальные лечатся на дому. Тяжелых случаев нет, заболевание протекает в легкой и средних формах.
"В следственном отделе по г. Муром следственного управления СКР по Владимирской области возбуждено уголовное дело по сообщению о массовом обращении жителей Мурома за медицинской помощью в связи с признаками инфекции по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
