В Волгоградской области при пожаре в квартире погиб подросток

21:23 09.04.2026
В Волгоградской области при пожаре в пятиэтажке погиб подросток

Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 9 апр – РИА Новости. Подросток, который находился в квартире один, погиб при пожаре в городе Волжском Волгоградской области, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Как уточнили в главке, сообщение о возгорании в пятиэтажке поступило в четверг от очевидцев. На месте происшествия пожарные выяснили, что горение происходило на кухне.
“На месте пожара было обнаружено тело мальчика 2012 года рождения. По имеющейся информации, на момент возникновения пожара в квартире ребенок находился один”, - говорится в сообщении ГУ МЧС на платформе Max.
По предварительным данным ведомства, причиной пожара стала неисправная микроволонвка.
ПроисшествияВолжскийВолгоградская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
