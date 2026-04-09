В Муроме призвали соблюдать правила гигиены из-за вспышки норовируса

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор порекомендовал жителям Мурома соблюдать правила личной и общественной гигиены в связи со вспышкой норовируса в регионе, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Владимирской области.
Ранее в четверг правительство Владимирской области сообщило о 106 пациентах с острой кишечной инфекцией в Муроме, 50 из которых госпитализированы. Роспотребнадзор устанавливает источники заражения. СУСК России по региону возбудило уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
"В целях минимизации распространения инфекционных заболеваний Управление Роспотребнадзора по Владимирской области настоятельно рекомендует соблюдать правила личной и общественной гигиены", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что при первых симптомах кишечной инфекции необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.