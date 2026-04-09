В Муроме призвали соблюдать правила гигиены из-за вспышки норовируса

Лаборант во время работы в вирусологической лаборатории Управления Роспотребнадзора. Архивное фото. Архивное фото

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор порекомендовал жителям Мурома соблюдать правила личной и общественной гигиены в связи со вспышкой норовируса в регионе, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Владимирской области.

Ранее в четверг правительство Владимирской области сообщило о 106 пациентах с острой кишечной инфекцией в Муроме , 50 из которых госпитализированы. Роспотребнадзор устанавливает источники заражения. СУСК России по региону возбудило уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

"В целях минимизации распространения инфекционных заболеваний Управление Роспотребнадзора по Владимирской области настоятельно рекомендует соблюдать правила личной и общественной гигиены", - говорится в сообщении.