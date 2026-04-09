19:15 09.04.2026
В Добрянке увековечат память погибшей учительницы

Олеся Багута. Архивное фото
ПЕРМЬ, 9 апр - РИА Новости. Память о погибшей от рук девятиклассника учительнице Олесе Багута могут увековечить мемориальной доской на фасаде школы №5 в пермской Добрянке, сообщил глава муниципального округа Дмитрий Антонов.
В четверг на заседании краевого правительства губернатор Дмитрий Махонин дал поручение местным властям и краевому министерству образования найти способ увековечить память погибшей учительницы.
"Один из возможных вариантов увековечивания памяти - установка мемориальной доски на фасаде Добрянской школы №5... Её вклад в воспитание подрастающего поколения, мудрость и преданность своему делу навсегда останутся в сердцах учеников и памяти жителей округа", - написал Антонов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Во вторник в пермской Добрянке девятиклассник напал на педагога на улице у входа в школу №5. Он нанёс ей многочисленные удары ножом. Педагог скончалась в больнице. Подростку предъявили обвинение в убийстве и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
