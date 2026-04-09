В Добрянке увековечат память погибшей учительницы

ПЕРМЬ, 9 апр - РИА Новости. Память о погибшей от рук девятиклассника учительнице Олесе Багута могут увековечить мемориальной доской на фасаде школы №5 в пермской Добрянке, сообщил глава муниципального округа Дмитрий Антонов.

Во вторник в пермской Добрянке девятиклассник напал на педагога на улице у входа в школу №5. Он нанёс ей многочисленные удары ножом. Педагог скончалась в больнице. Подростку предъявили обвинение в убийстве и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.